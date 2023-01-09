РФ завдала ракетного удару по ринку в Харківській області: є жертви (оновлено)

За попередньою інформацією, росіяни обстріляли ринок у селищі Шевченкове із ЗРК С-300. Унаслідок загинула 60-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення, серед них 13-річна дівчинка.

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Росія обстріляла ринок у селищі Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, війська ЗС РФ обстріляли ринок із ракетних систем С-300. Унаслідок цього загинула 60-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 13-річна дівчинка.

Наразі співробітники ДСНС розбирають завали, під якими можуть залишатися люди.

"Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз. Але ці фото має бачити світ і посилювати допомогу в подоланні російської тиранії", — написав Тимошенко.

Як пізніше розказали в пресслужбі Офісу генерального прокурора, кількість загиблих зросла. Стало відомо про загибель 50-річної мешканки.

Прокурори та слідчі поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, 6 січня окупаційні війська РФ обстріляли Бахмут Донецької області з артилерії, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, а поранення отримали тринадцять людей.

Того ж дня, 6 січня, голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що російські сили обстріляли з артилерії ще одну пожежну частину в Херсоні. Унаслідок обстрілу один пожежник загинув на місці, ще чотирьох поранених рятувальників госпіталізували.