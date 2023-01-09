Повреждены 100 домов: ВС РФ обстреляли Очаков, есть раненые (фото)

В ОК "Юг" сообщили, что в результате атаки пострадали портовые и городские объекты. Также разрушены несколько административных зданий, много жилих домов и больница, а раненые продолжают поступать в медучреждения.

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Российские войска обстреляли город Очаков Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате чего под обстрел попали портовая и городская инфраструктура. Также разрушены несколько административных зданий. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

В ведомстве рассказали, что в результате атаки повреждены жилые дома и городская больница.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 9 января ВС РФ повредили 100 домов: разрушены крыши и окна. По его словам, 8 раненых жителей уже доставили в больницу, однако люди продолжают поступать.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева уточнила, что известно о 9 раненых, из них трое были доставлены на лечение в Николаев. Она добавила, что удар пришелся и на Очаковскую больницу: повреждены 180 окон и 22 дверей.

Напомним, 9 января РФ нанесла ракетный удар по рынку в Харьковской области. По предварительным данным, обстрел производился из ЗРК С-300. В результате чего погибла 60-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, в их числе 13-летняя девочка.

6 января российские войска обстреляли из артиллерии пожарные части в Херсоне. В результате чего погиб один спасатель, еще четверо были госпитализированы.