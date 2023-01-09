Пошкоджено 100 будинків: ЗС РФ обстріляли Очаків, є поранені (фото)

В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок атаки постраждали портові та міські об'єкти. Також зруйновано кілька адміністративних будівель, багато житлових будинків та лікарню, а поранені продовжують надходити до медзакладів.

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Російські війська обстріляли місто Очаків на Миколаївщині за допомогою реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок чого під обстріл потрапили портова та міська інфраструктура. Також зруйновано декілька адміністративних будівель. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

У відомстві розповіли, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що 9 січня ЗС РФ пошкодили 100 будинків: зруйновано дахи та вікна. За його словами, 8 поранених жителів уже доправили до лікарні, проте люди продовжують надходити.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва уточнила, що відомо про 9 поранених, з них трьох доставили на лікування до Миколаєва. Вона додала, що удар припав і на Очаківську лікарню: пошкоджено 180 вікон та 22 двері.

Нагадаємо, 9 січня РФ завдала ракетного удару по ринку у Харківській області. За попередніми даними, обстріл здійснювали із ЗРК С-300. Внаслідок чого загинула 60-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення, серед них 13-річна дівчинка.

6 січня російські війська обстріляли з артилерії пожежні частини у Херсоні. Внаслідок чого загинув один рятувальник, ще четверо госпіталізовані.