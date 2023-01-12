Из-за войны РФ с Украиной число раненых и погибших от бомб гражданских выросло на 83%, — СМИ

Журналисты пишут, что даже самые высокие показатели занижены, так как невозможно установить, сколько гражданских погибло на оккупированных территориях Украины.

Related video

Число жертв среди гражданского населения от применения оружия взрывного действия выросло на 83% в прошлом году из-за войны в Украине. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчет Action on Armed Violence (AOVA).

Сообщается, что общее число убитых и раненых в 2022 году составило 20 776 человек, что является самым высоким показателем с 2018 года. При этом только в Украине погибли 10 381 человек.

Издание пишет, что даже такое значение сильно занижено, отчасти потому, что в сообщениях СМИ освещаются только самые серьезные инциденты. Более того, не удалось зарегистрировать количество жертв в местах, где происходили одни из самых серьезных боев, в первую очередь в городе Мариуполь, разрушенном российской осадой весной 2022 года.

Как сообщают журналисты, методология мониторинга AOVA последовательно применялась более десяти лет и, таким образом, дает представление об уровне глобального конфликта и серьезности его воздействия на некомбатантов, вовлеченных в войну.

В материале говорится, что в 2022 году на применение взрывчатых веществ приходилось 69% инцидентов, но они стали причиной 94% всех зарегистрированных жертв среди гражданского населения, причем в Украине этот показатель еще выше отчасти из-за тактики России по нацеливанию на городские районы.

Как заявил исполнительный директор AOAV Иэн Овертон, Россия специально атаковала гражданское население Украины.

Сообщается, что чачало большой войны в Европе резко изменило трехлетний период, в течение которого сообщалось, что жертвы среди гражданского населения в результате взрывного насилия составляли менее 20 000 человек в год. Зарегистрированные потери только в Украине в восемь раз больше, чем в следующей наиболее пострадавшей стране, Афганистане, за которым следуют Сирия, Сомали и Эфиопия.

Ранее Фокус писал, что в Генштабе рассказали о потерях оккупантов. По словам спикера Генштаба Александра Штупуна, сегодня в Соледаре российские военные предприняли попытку штурма, но вынуждены были отступить.

Также сообщалось, что Бутусов рассказал, чего не хватает украинским военным на передовой. По словам журналиста, средства термозащиты особенно необходимы операторам разведывательных и ударных дронов.

Еще напомним, что Литва передаст Украине оружие, которое поможет закрыть небо. По словам литовского лидера Гитанаса Науседы, его страна также поможет Украине с генераторами.