Литва передаст Украине оружие, которое поможет закрыть небо

По словам литовского лидера Гитанаса Науседы, его страна также поможет Украине с генераторами.

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Литва в ближайшее время передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во Львове на пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в среду, 11 января.

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки, которые должны помочь вам в борьбе", — сказал Науседа.

Заметим, что ни лидер Литвы, ни президент Украины Владимир Зеленский не уточнили марки оружия, которые уже скоро получат Вооруженные силы Украины.

Кроме этого, лидер Литвы сообщил, что его страна готова помочь Украине с генераторами, столь необходимыми после массированных ракетных атак ВС РФ на критическую инфраструктуру нашей страны.

"Сегодня я пообещал продолжать военную, политическую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Литовцы никогда не устанут поддерживать борьбу украинцев за свободу", — написал Науседа на своей официальной странице в Твиттере.

Напомним, 11 января стало известно, что Польша передаст Украине танки Leopard в рамках поддержки международной коалиции. Это означает, что Украина получит не менее 10 танков (численность танковой роты в ВСУ), но не более 14 этих военных машин (именно такое количество танков входит в одну роту в странах-членах НАТО).

Фокус также писал, что в среду, 11 января, президенты Украины, Литвы и Польши во Львове подписали декларацию Люблинского треугольника. Лидеры Польши и Литвы подтвердили неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. А также выразили желание сотрудничать в процессе восстановления Украины после окончания конфликта.