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Украина Российско-украинская война

Зеленский, Дуда и Науседа во Львове подписали декларацию Люблинского треугольника (фото, видео)

владимир зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, польша, литва, львов
Фото: Офис президента | Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за регулярную поддержку Украины в войне с Россией.

Президенты Польши и Литвы подтвердили неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. А также выразили желание сотрудничать в процессе восстановления Украины после окончания конфликта.

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Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января, во Львове подписали совместную декларацию президентов "Люблинского треугольника" о совместном сотрудничестве, сообщили в канцелярии президента Польши.

владимир зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, польша, литва, львов Fullscreen
владимир зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, польша, литва, львов Fullscreen
владимир зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, польша, литва, львов Fullscreen
владимир зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, польша, литва, львов
владимир зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, польша, литва, львов
владимир зеленский, Анджей Дуда, Гитанас Науседа, польша, литва, львов

"Лидеры подписали совместную декларацию, в которой, в частности, подтвердил неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Они также подчеркнули желание сотрудничать в процессе восстановления Украины после окончания конфликта", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за регулярную поддержку Украины в войне с Россией.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы ощущаем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуди и Гитанасу Науседи за визит. Благодарен за помощь нашему народу!", — сказал Зеленский.

Напомним, в среду, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львовскую область, где почтил память погибших украинских защитников и провел совещание по охране границы.

Ранее, 10 ноября, радио RMF FM сообщило, что в Польше уволили директора Бюро международной политики Канцелярии президента Петра Гиллерта из-за разговора Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.