Зеленский, Дуда и Науседа во Львове подписали декларацию Люблинского треугольника (фото, видео)

Президенты Польши и Литвы подтвердили неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. А также выразили желание сотрудничать в процессе восстановления Украины после окончания конфликта.

Related video

Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января, во Львове подписали совместную декларацию президентов "Люблинского треугольника" о совместном сотрудничестве, сообщили в канцелярии президента Польши.

"Лидеры подписали совместную декларацию, в которой, в частности, подтвердил неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Они также подчеркнули желание сотрудничать в процессе восстановления Украины после окончания конфликта", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за регулярную поддержку Украины в войне с Россией.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы ощущаем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуди и Гитанасу Науседи за визит. Благодарен за помощь нашему народу!", — сказал Зеленский.

Напомним, в среду, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львовскую область, где почтил память погибших украинских защитников и провел совещание по охране границы.

Ранее, 10 ноября, радио RMF FM сообщило, что в Польше уволили директора Бюро международной политики Канцелярии президента Петра Гиллерта из-за разговора Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.