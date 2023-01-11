Зеленский приехал во Львов: почтил память погибших и обсудил охрану границы с Беларусью (видео)

Кроме заявлений, ничего мощного в Беларуси в контексте войны в Украине не наблюдается, констатировал президент на совещании во Львове.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львовскую область, где почтил память погибших украинских защитников и провел совещание по охране границы. Об этом в среду, 11 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, Зеленский вместе с представителями ОП и региональных властей на Марсовом поле Лычаковского кладбища во Львове почтил память защитников, погибших в ходе российско-украинской войны.

Также Зеленский провел совещание по состоянию обеспечения охраны границы и ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины.

"Речь шла об оперативной обстановке на границе с Республикой Беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях", — говорится в сообщении ОП.

Помимо этого главе государства доложили о состоянии и укреплении защитных сооружений на границе, а также об обеспечении пограничников и военных в приграничных с Беларусью регионах.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", – заявил президент.

Кроме того на совещании был поднят вопрос защиты и работы Ровенской АЭС.

Напомним, сегодня Зеленский также выступил на церемонии награждения кинопремии "Золотой глобус". В ходе своей речи президент выразил уверенность в победе Украины в войне против РФ.

Тем временем 10 января председатель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор российским оккупантам при возможном наступлении на Киев со стороны Беларуси.