Возможное наступление РФ из Беларуси: военные рассказали, что ждет оккупантов под Киевом

Вокруг столицы удалось создать рубежи обороны на тысячи километров. Россия проводит медленную оккупацию Беларуси, размещая войска на полигонах, заявило украинское командование.

Related video

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы дать отпор российским оккупантам при возможном наступлении на Киев со стороны Беларуси. Об этом сказал в интервью "ТСН" 10 января глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Вокруг Киева уже создали несколько рубежей обороны на тысячи километров. В этом районе действуют надежные системы огневого поражения, инженерных ограждений всех типов, противовоздушной и противотанковой обороны, а также всестороннего обеспечения, заявил глава КГВА.

Разведка в настоящее время не фиксирует достаточного количества сил и средств для создания ударной группировки и наступления врага на северном направлении, заключил он.

[ + – ] В США не видят признаков возможного нападения с территории Беларуси

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Суспільному" 7 января говорил об отсутствии у ВС РФ возможностей для наступления на Киев из Беларуси.

По оценке военного, российские захватчики пытаются сдерживать ВСУ на северной границе, чтобы у них не было возможностей перебросить силы на восток.

Продолжается медленная оккупация Беларуси путем размещения российских сил на полигонах, будущего у нее как самостоятельной страны не будет, заметил Павлюк.

Отметим, что американские военные чиновники пока не видят признаков возможного ввода войск в Украину с территории Беларуси. Российские и белорусские военные участвуют в совместных тренировках.

Генштаб ВСУ 9 января фиксировал переброску в Беларусь российской военной техники. Украинское командование отмечает устаревшее состояние вооружения, так как его сняли с длительного хранения.

Армия Беларуси запланировала провести совместные с Россией авиационные учения с 16 января по 1 февраля этого года. Для маневров хотят использовать все военные аэродромы и полигоны.