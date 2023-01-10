Из-за разговора с пранкерами: президент Польши уволил чиновника своей канцелярии

В ноябре прошлого года Анджей Дуда пообщался по телефону с Вованом и Лексусом, выдавших себя за президента Франции Эмманюэля Макрона. В канцелярии нашли ответственного за это.

Related video

В Польше уволили директора Бюро международной политики Канцелярии президента Петра Гиллерта из-за разговора Анджея Дуды с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Об этом сообщает польское радио RMF FM со ссылкой на своего журналиста Роху Ковальски.

15 ноября, в день падения ракет в польском селе Пшеводов, известные российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили главе польского государства, выдав себя за президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне", — сказал в разговоре собеседник пранкеров, чей голос приписывают Дуде.

После разбирательства в президентской канцелярии решили, что именно Гиллерт, как начальник управления по международной политике, ответственен за коммуникацию Дуды с лидерами других государств.

В команде президента отметили, что 15 ноября стал очень сложным днем в Польше, ситуация была напряженной, поэтому коммуникация с представителями других государств происходила в другом ключе, чем обычно.

Ноябрьский инцидент — не первый случай разговора Дуды с пранкерами. До этого такой разговор состоялся в 2020 году. В тот раз они выдали себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

После этого в канцелярии предприняли ряд мер предосторожности, чтобы такое не повторялось, однако они не помогли. Так, о международных разговорах обычно договариваются заранее. Перед таким разговором юристы должны подтвердить информацию, связавшись с конкретным министерством или, в крайнем случае, с посольством соответствующей страны. Такая проверка может быть выполнена как по телефону, так и по электронной почте с доверенных и проверенных государственных доменов.

Как утверждают журналисты, реальной разговор Дуды с пранкерами отличался от опубликованного в сети. Так, во время звонка говоривший гораздо лучше общался на английском, без явного русского акцента. Когда президент по необычной манере ведения беседы понял, что это обман, он сразу прекратил разговор.

Напомним, в сентябре прошлого года пранкеры позвонили сыну спикера Кремля Дмитрия Пескова. Звонивший представился сотрудником военкомата и предложил явиться на медкомиссию. Николай Песков отказался, пообещав "решить вопрос на другом уровне".