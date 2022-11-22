"Эммануэль, мне война с РФ не нужна": пранкеры поговорили с Дудой о взрыве ракеты в Польше (видео)

Российские пранкеры Вован и Лексус от имени Эммануэля Макрона узнавали у польского президента подробности падения ракеты в Пшеводове. Анджей Дуда якобы сказал, что снаряд был российского производства.

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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени французского лидера Эммануэля Макрона поговорили с президентом Польши Анджеем Дудой о взрыве ракеты. Аудиозапись телефонного разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

Голос, который по утверждению пранкеров принадлежит Дуде, говорит на английском языке о сбитой ракете и консультациях с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом.

Беседа длится более 7 минут, она состоялась 15 ноября, в день падения снарядов в польском селе Пшеводов.

"Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эммануэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне", — сказал собеседник пранкеров.

"Макрон" отвечает ему, что эскалация между НАТО и Россией никому не нужна.

"Эммануэль, думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, я крайне осторожен, поверьте. Я крайне осторожен", — продолжил Дуда.

Пранкеры от имени Макрона спросили у Дуды о позиции по падению ракеты президента Украины Владимира Зеленского.

"Владимир обвиняет русских. Говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. Он сказал, что это не может быть украинская ракета", — подчеркнул президент Польши.

В конце собеседник Дуды говорит, что "устал от обоих, особенно от Владимира Зеленского".

Дуда также сказал, что не знает, кто именно запустил ракету, но, скорее всего, она была российского производства. Польский лидер говорит об "очень большом взрыве" и огромной воронке до 25 метров в длину и 5 метров в глубину.

Польский президент говорит о диалоге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу начала "процедуры по четвертой статье".

"С моей стороны речь идет только о четвертой статье, я не говорю о пятой статье", — заверил президент Польши".

В четвертой статье договора НАТО сказано о консультациях членов Альянса при угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности какой-либо из сторон. В 5-й статье страны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну из них — это нападение на НАТО в целом.

Канцелярия Анджея Дуды подтвердила его разговор с пранкерами

Канцелярия польского президента позднее подтвердила разговор главы государства с российскими пранкерами.

"После взрыва ракет в Пшеводове в период постоянных разговоров с главами государств и правительств позвонил человек, выдававший себя за президента Франции Эммануэля Макрона", — отметила пресс-служба.

В канцелярии указывают, что Анджей Дуда вычислил пранкеров по необычной манере ведения беседы. Он якобы догадался, что его разыгрывают и прекратил разговор.

После этого канцелярия немедленно начала расследование инцидента вместе с соответствующими службами.

Напомним, что Дуда считает нужным готовить поляков к повторению ситуации со взрывом ракеты. Жертвами трагедии стали 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, работавшие вместе на ферме.

Германия предлагала Польше разместить дополнительную систему ПРО Patriot для защиты воздушного пространства.

Советники Байдена призывали украинские власти к спокойствию и терпению в оценках падения ракет в Польше.