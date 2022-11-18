"Эскалация": у Байдена просили Офис Зеленского "осторожнее" говорить о взрыве в Польше, — CNN

По словам журналистов, в администрации Байдена испытывают напряжение в связи с инцидентом. Там понимают, что даже непреднамеренный удар по территории НАТО может иметь непредсказуемые последствия.

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Советники американского президента Джо Байдена призвали к спокойствию и терпению украинских чиновников, которые комментировали падение ракет в Польше 15 ноября. В частности, речь идет об Офисе президента Украины, о чем пишет CNN, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что примерно через час после того, как стало известно об инциденте, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном обращении, что "российские ракеты попали в Польшу", назвав это "очень значительной эскалацией", требующей ответа.

Советник Байдена Джейк Салливан быстро позвонил в офис Зеленского и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, что и как они говорят об инциденте. Байден и Зеленский не разговаривали во вторник вечером, несмотря на просьбы президента Украины организовать телефонный разговор.

Кроме того, как заявили журналисты, государственный секретарь США Энтони Блинкен также поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Издание пишет, что США и Польша быстро договорились о тесном сотрудничестве в расследовании авиаудара, и директор ЦРУ Билл Бернс встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве в среду вечером.

Также в материале говорится, что этот инцидент также создал некоторые трещины в союзе Запада с Украиной. Байден и Дуда публично заявили, что ракета, по-видимому, была выпущена системой ПВО Украины. Это утверждение Зеленский продолжает категорически отрицать, что, по словам источников медиа, расстроило польских официальных лиц.

Журналисты сообщают, что американские официальные лица испытывали напряжение в связи с тем, что первоначально предполагалось, что РФ намеренно обстреляла территорию Польши, члена НАТО. Вопреки их худшим опасениям, предварительная разведка предположила, что Россия не нападала на Польшу преднамеренно. Но для Байдена и его советников этот эпизод по-прежнему представляет собой ситуацию, которой они давно опасались. Речь идет о непреднамеренном ударе по территории НАТО, последствия и последствия которого остаются неясными.

Ранее Фокус сообщал, что США признали Россию виновником взрыва в Польше. США полностью доверяют правительству Польши и его расследованию взрыва вблизи украинской границы. В Белом доме подчеркивают полное право Украины защищаться от российского агрессора.

Еще напомним, что на место инцидента в Пшеводове прибыли украинские эксперты. Представительство президента Польши сообщает, что вместе с украинцами на место инцидента прибыл и глава государства Анджей Дуда.

Также сообщалось, что власти Польши обнародовали новые детали трагедии в Пшеводове. В распоряжении польских следователей есть видеозапись, которая позволит восстановить хронологию падения снаряда возле границы с Украиной.