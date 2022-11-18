"Ескалація": у Байдена просили Офіс Зеленського "обережніше" говорити про вибух у Польщі, — CNN

За словами журналістів, в адміністрації Байдена зазнають напруги у зв'язку з інцидентом. Там розуміють, що навіть ненавмисний удар по території НАТО може мати непередбачувані наслідки.

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Радники американського президента Джо Байдена закликали до спокою та терпіння українських чиновників, які коментували падіння ракет у Польщі 15 листопада. Зокрема, йдеться про Офіс президента України, про що пише CNN, посилаючись на свої джерела.

Повідомляється, що приблизно через годину після того, як стало відомо про інцидент, президент України Володимир Зеленський заявив у своєму нічному зверненні, що "російські ракети потрапили до Польщі", назвавши це "дуже значною ескалацією", яка потребує відповіді.

Радник Байдена Джейк Салліван швидко зателефонував до офісу Зеленського і закликав чиновників обережніше ставитися до того, що і як вони говорять про інцидент. Байден та Зеленський не розмовляли у вівторок увечері, попри прохання президента України організувати телефонну розмову.

Крім того, як заявили журналісти, державний секретар США Ентоні Блінкен також поговорив із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Видання пише, що США та Польща швидко домовилися про тісне співробітництво у розслідуванні авіаудару, і директор ЦРУ Білл Бернс зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві увечері.

Також у матеріалі йдеться, що цей інцидент також створив деякі тріщини у союзі Заходу з Україною. Байден та Дуда публічно заявили, що ракета, мабуть, була випущена системою ППО України. Це твердження Зеленський продовжує категорично заперечувати, що, за словами джерел медіа, засмутило польських офіційних осіб.

Журналісти повідомляють, що американські офіційні особи зазнавали напруги через те, що спочатку передбачалося, що РФ навмисно обстріляла територію Польщі, члена НАТО. Попри їхні гірші побоювання, попередня розвідка припустила, що Росія не нападала на Польщу навмисно. Але для Байдена та його радників цей епізод, як і раніше, є ситуацією, якою вони давно побоювалися. Йдеться про ненавмисний удар по території НАТО, наслідки та наслідки якого залишаються незрозумілими.

Раніше Фокус повідомляв, що США визнали Росію винуватцем вибуху у Польщі. США повністю довіряють уряду Польщі та його розслідуванню вибуху поблизу українського кордону. У Білому домі наголошують на повному праві України захищатися від російського агресора.

Ще нагадаємо, що на місце інциденту до Пшеводова прибули українські експерти. Представництво президента Польщі повідомляє, що разом із українцями на місце інциденту прибув і глава держави Анджей Дуда.

Також повідомлялося, що влада Польщі оприлюднила нові деталі трагедії в Пшеводові. У розпорядженні польських слідчих є відеозапис, який дозволить відновити хронологію падіння снаряда біля кордону з Україною.