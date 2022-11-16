Ракети летіли в Україну: США визнали Росію винуватцем вибуху у Польщі

США повністю довіряють уряду Польщі та його розслідуванню вибуху поблизу українського кордону. У Білому домі наголошують на повному праві України захищатися від російського агресора.

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Росія відповідає за ракетну атаку в Польщі незалежно від результатів розслідування. Про це повідомили у Білому домі.

Влада Штатів повністю довіряє розслідуванню польського уряду вибуху поблизу кордону з Україною та обіцяє залишатися у тісному зв'язку з польськими колегами.

"Ми не випереджатимемо їхню роботу і залишаємося в тісному контакті з нашими польськими колегами, оскільки ми все ще збираємо інформацію", — сказала вона.

У Білому домі не побачили нічого, що суперечило б попереднім висновкам президента Польщі Анджея Дуди щодо падіння ракети української ППО.

[ + – ] Ракета потрапила у польське місто Пшеводов

США обіцяють прозору оцінку та поділяться новою інформацією в міру її надходження, зокрема з українською стороною.

"Якими б не були остаточні висновки, очевидно, що відповідальність за цей трагічний інцидент понесе Росія, яка запустила ракети в Україні. Україна мала і має повне право захищатися", — підсумували американські чиновники.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський висуває іншу версію вибуху у польському місті Пшеводов. Один удар по західній Україні збігається в часі з вибухом у Польщі, але українські військові впевнені, що снаряд розірвався в Україні.

Учора, 15 листопада, президент України говорив про влучення по Польщі російських ракет. За словами Зеленського, слід поставити терориста на місце.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов закликав надати доступ до місця падіння снаряда в Польщі посадовцям Міноборони та ДПСУ. Україна, за його словами, надасть докази провини РФ.

Журналісти CNN раніше повідомили, що українські військові у розмові з представником керівництва США сказали про спробу перехоплення ракет біля місця вибуху у Польщі. Зараз не встановлено, чи це були ракети, які потрапили до Пшеводов.