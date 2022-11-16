Ракеты летели в Украину: США признали Россию виновником взрыва в Польше

США полностью доверяют правительству Польши и его расследованию взрыва вблизи украинской границы. В Белом доме подчеркивают полное право Украины защищаться от российского агрессора.

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Россия несет ответственность за ракетную атаку в Польше вне зависимости от результатов расследования. Об этом сообщили в Белом доме.

Власти Штатов полностью доверяют расследованию польского правительства взрыва вблизи границы с Украиной и обещают оставаться в тесной связи с польскими коллегами.

"Мы не будем опережать их работу и остаемся в тесном контакте с нашими польскими коллегами, поскольку мы все еще собираем информацию", — сказала она.

В Белом доме не увидели ничего, что противоречило бы предварительным выводам президента Польши Анджея Дуды о результате падения ракеты украинской ПВО.

[ + – ] Ракета попала в польский город Пшеводов

США обещают прозрачную оценку и поделятся новой информации по мере ее поступления, в том числе с украинской стороной.

"Какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что ответственность за этот трагический инцидент понесет Россия, запустившая ракеты по Украине. Украина имела и имеет полное право защищаться", — заключили американские чиновники.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает другую версию взрыва в польском городе Пшеводов. Один удар по западной Украине совпадает по времени со взрывом в Польше, но украинские военные уверены, что снаряд разорвался в небе в Украине.

Вчера, 15 ноября, президент Украины говорил о попадании по Польше российских ракет. По словам Зеленского, надо поставить террориста на место.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призывал дать доступ к месту падения снаряда в Польше должностным лицам Минобороны и ГПСУ. Украина, по его словам, предоставит доказательства вины РФ.

Журналисты CNN ранее сообщили, что украинские военные в разговоре с представителем руководства США сказали о попытке перехвата ракет возле места взрыва в Польше. На данный момент не установлено, были ли это ракеты, которые попали в Пшеводов.