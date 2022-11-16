В Украине нашли доказательства причастности России к взрыву ракеты в Польше, – СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны призывает обеспечить доступ к месту падения снаряда должностным лицам Минобороны и ГПСУ. Безопасность Центральной Европы от российских атак во многом зависит от воздушного щита над Украиной.

Related video

Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва в Польше после попадания ракеты. Об этом написал в Twitter секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его требованию, доступ должны дать представителям Министерства обороны и Государственной пограничной службы Украины.

"Выступаем за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа", — указал Данилов.

Украинские представители хотят получить от партнеров информацию, на основании которой сделали заключение о ракете украинского ПВО, заключил секретарь.

Пресс-служба аппарата СНБО уточнила, что утром 16 ноября в Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники собрания рассматривали произошедшее в Польше.

"Остаемся полностью открытыми для всестороннего изучения ситуации и согласования выводов на основе всего комплекса имеющихся данных. Только Россия и ее ракетный террор виновны в произошедшем", — заявили в аппарате.

Обезопасить Центральную Европу от российских ракет, по оценке СНБО, можно лишь путем развития действенного воздушного щита над Украиной.

Военный представитель НАТО сообщил CNN, что ракету отследил самолет Альянса, пролетавший над воздушным пространством Польши во время взрыва.

"Информация с радаров была предоставлена ​​НАТО и Польше", — сказал он, но не уточнил, кто именно запустил ракету.

Напомним, что российская армия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

В Киеве российские ракеты прилетали в Печерский район, пострадали два жилых дома.

Вечером появилась информация о падении ракеты в польском городе Пшеводов, в результате погибли два человека.

Президент США Джо Байден заявил о падении в Польше ракеты украинских сил ПВО. В российском Минобороны говорят, что ВС РФ не наносили ударов по территории ближе, чем в 35 километрах от границы Украины и Польши.

Российские военные говорят, что фото обломков ракеты указывают на снаряд комплекса ПВО С-300.