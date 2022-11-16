Украина признала использование ПВО вблизи места падения ракеты в Польше, — CNN

По данным журналистов, украинские военные в беседе с представителем американского руководства сообщили, что пытались перехватить ракеты вблизи места, где накануне в Польше произошла трагедия.

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Представители ВСУ сообщили Соединенным Штатам и союзникам, что пытались перехватить российскую ракету в то же время и рядом с тем же местом, где накануне в Польше упали ракеты, унесшие жизни двух человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя американского руководства.

Отмечается, что пока не установлено, были ли это те самые ракеты, которые атаковали территорию Польши. Но на этих сведениях основывается текущая оценка Соединенными штатами произошедшего инцидента.

Представитель Минобороны США также сослался на слова президента США Джо Байдена, который заявил, что, судя по траектории полета, маловероятно, что ракета была выпущена с территории РФ. Однако Байден уточнил, что пока вывод неокончательный.

Реакция Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина выступает за совместное расследование случившейся трагедии и готова предоставить имеющиеся доказательства российского следа.

Спикер Украинских ВВС Юрий Игнат также отметил, что ВСУ готовы предоставить имеющиеся материалы и специалистов, чтобы способствовать расследованию.

Напомним, что НАТО не планирует закрывать небо над Украиной после трагедии в Польше.

Ранее Фокус сообщал, что после падения ракеты на территории Польши в Москве был задержан польский дипломат.