Есть риск прямого конфликта с РФ: в НАТО пока не будут закрывать небо над Украиной

По словам европейского чиновника Вольфганга Бюхнера, в НАТО не хотят дальнейшей эскалации в войне РФ и Украины, но на радикальные меры идти не готовы.

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Инцидент с падением ракеты в Польше, в результате которого погибли два человека, не станет для НАТО веской причиной закрыть небо над Украиной и воспрепятстовать ракетным атакам ВС РФ. Об этом заявил представитель пресс-службы федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

По словам чиновника, такой шаг может означать для Альянса только одно: прямую военную конфронтацию с Российской Федерацией.

Бюхнер объяснил, что Германия осуждает агрессию России и ракетные обстрелы, но создание бесполетной зоны создает риск непосредственного конфликта между НАТО и РФ, а все союзники разделяют мнение, что хотят не допустить дальнейшей эскалации войны в Украине.

Что этому предшествовало

Вечером 15 октября на территории Польши упали две крылатые ракеты. ВС страны подняли в небо истребители.

Через некоторое время стало известно, что в результате падение ракет и последующего пожара погибли двое человек.

На инцидент практически одновременно отреагировали Латвия и Украина. Глава Минобороны Латвии обвинил Россию в обстреле территории НАТО и осудил путинский режим за это преступление. А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал действия, которые стоило бы предпринять НАТО в ответ ситуацию в Польше. Среди них консультация с Украиной и предоставление Киеву современных боевых самолетов и систем ПВО.

В Минобороны РФ также прокомментировали инцидент. Там пытаются отвести от себя подозрения, а российские СМИ хотят спихнуть вину на Украину.

После этого МИД Польши вызвал посла РФ для объяснений произошедшего. Президент страны Анджей Дуда заявил, что защита Польши была усилена. По словам главы государства, Варшава пока не имеет точной информации, кто именно запустил ракету. Это выяснится в ходе расследования, в котором возможно примут участие американские специалисты.

На взрыв в Польше также отреагировали в Японии. Там сообщили, что война в Украине не может не влиять на весь мир, в том числе на Индо-Тихоокеанский регион.

В свою очередь президент Турции заявил о том, что Россия якобы не моет быть причастной к инциденту в Польше.

Напомним, в Украине нашли доказательства причастности России к взрыву ракеты в Польше. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны призывает обеспечить доступ к месту падения снаряда должностным лицам Минобороны и ГПСУ. Безопасность Центральной Европы от российских атак во многом зависит от воздушного щита над Украиной.

Фокус также писал, что российская армия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.