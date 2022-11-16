Є ризик прямого конфлікту з РФ: у НАТО поки не закриватимуть небо над Україною

За словами європейського чиновника Вольфганга Бюхнера, у НАТО не хочуть подальшої ескалації у війні РФ та України, але на радикальні заходи не готові.

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Інцидент із падінням ракети в Польщі, внаслідок якого загинули двоє людей, не стане для НАТО вагомою причиною закрити небо над Україною і перешкодити ракетним атакам ЗС РФ. Про це заявив представник пресслужби федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер.

За словами чиновника, такий крок може означати для Альянсу лише одне: пряму воєнну конфронтацію з Російською Федерацією.

Бюхнер пояснив, що Німеччина засуджує агресію Росії та ракетні обстріли, але створення безпольотної зони створює ризик безпосереднього конфлікту між НАТО та РФ, а всі союзники поділяють думку, що хочуть не допустити подальшої ескалації війни в Україні.

Що цьому передувало

Увечері 15 жовтня на території Польщі впали дві крилаті ракети. ПС країни підняли в небо винищувачі.

Через деякий час стало відомо, що внаслідок падіння ракет і подальшої пожежі загинули двоє людей.

На інцидент практично одночасно відреагували Латвія та Україна. Глава Міноборони Латвії звинуватив Росію в обстрілі території НАТО та засудив путінський режим за цей злочин. А глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав дії, які варто було б зробити НАТО у відповідь на ситуацію в Польщі. Серед них консультація з Україною та надання Києву сучасних бойових літаків і систем ППО.

У Міноборони РФ також прокоментували інцидент. Там намагаються відвести від себе підозри, а російські ЗМІ хочуть скинути провину на Україну.

Після цього МЗС Польщі викликало посла РФ для пояснень події. Президент країни Анджей Дуда заявив, що захист Польщі був посилений. За словами глави держави, Варшава поки що не має точної інформації, хто саме запустив ракету. Це з'ясується в процесі розслідування, в якому, можливо, візьмуть участь американські фахівці.

На вибух у Польщі також відреагували у Японії. Там повідомили, що війна в Україні не може не впливати на весь світ, зокрема на Індо-Тихоокеанський регіон.

Зі свого боку, президент Туреччини заявив про те, що Росія нібито не може бути причетною до інциденту в Польщі.

Нагадаємо, в Україні знайшли докази причетності Росії до вибуху ракети у Польщі. Секретар Ради нацбезпеки й оборони закликає забезпечити доступ до місця падіння снаряду посадовцям Міноборони та ДПСУ. Безпека Центральної Європи від російських атак багато в чому залежить від повітряного щита над Україною.

Фокус також писав, що російська армія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні. Унаслідок було пошкоджено житлові будинки й об'єкти інфраструктури.