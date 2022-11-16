Вимушений поважати позицію Росії: Ердоган заявив, що РФ непричетна до інциденту в Польщі

У The Associated Press із посиланням на офіційних представників США повідомили, що ракета, що впала біля кордону, могла бути запущена українськими силами ППО.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, відповідаючи на запитання журналістів агентства ТАРС, заявив, що Російська Федерація непричетна до інциденту вибухом ракети на території Польщі.

Ердоган вважає за необхідне провести детальне розслідування інциденту. Однак, за його словами, ракета, що впала, не була російською, і з цього потрібно виходити під час проведення розслідування.

"Я змушений поважати позицію Росії, яка заявила, що це не її ракета. Для нас це важливо", — сказав Ердоган.

Крім того, Ердоган відзначив реакцію президента США Джо Байдена, який висловив сумніви з приводу того, що ракета, яка впала, була російською. За його словами, зараз Анкара докладає зусиль, щоб розпочався переговорний процес між Україною та Росією, тому можливі провокації — це неправильний метод.

"Ми намагаємося якнайшвидше посадити Росію та Україну за один стіл переговорів. У зв'язку з цим ми вважаємо, що такий метод як провокації не є правильним. Шлях до миру лежить через діалог", — додав Ердоган.

Чи могла це бути ракета українських ППО?

Водночас оглядачі The Associated Press, посилаючись на слова офіційних осіб США, пишуть, що, за попередніми оцінками, ракета була випущена українськими силами протиповітряної оборони по російській ракеті, що наближалася, під час масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

У публікації також зазначено, що польська сторона не використовувала різких формулювань, у яких йшлося б про навмисний напад Росії. Президент Анджей Дуда був обережний, заявивши, що ракета, що впала, "швидше за все", вироблена в Росії, але її походження все ще перевіряється. Також Варшава не уточнила, чи міг інцидент статися внаслідок дій українських ППО, чи він став помилкою прицілювання російських сил.

У будь-якому випадку, уряд Польщі заявив, що проводить розслідування та підвищує рівень військової готовності, а американська сторона обіцяла цьому сприяти.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що за попередньою інформацією, факт прильоту ракети в Польщі з території Російської федерації є малоймовірним. За його словами, це доведеться з'ясувати під час розслідування.

Зі свого боку, російська сторона заперечує свою причетність до інциденту. У Міноборони РФ заявили, що заяви про падіння російських ракет у селі Пшеводів — це провокація з метою ескалації.