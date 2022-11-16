Вынужден уважать позицию России: Эрдоган заявил, что РФ непричастна к инциденту в Польше

В The Associated Press со ссылкой на официальных представителей США сообщили, что упавшая возле границы ракета могла быть запущена украинскими силами ПВО.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отвечая на вопросы журналистов агентства ТАСС заявил, что Российская Федерация непричастна к инциденту взрывом ракеты на территории Польши.

Эрдоган считает необходимым провести детальное расследование инцидента. Однако, по его словам, упавшая ракета не была российской и из этого нужно исходить при проведении расследования.

"Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно", — сказал Эрдоган.

Кроме того Эрдоган отметил реакцию президента США Джо Байдена, который выразил сомнения по поводу того, что упавшая ракета была российской. По его словам, сейчас Анкара прикладывает усилия, чтобы начался переговорный процесс между Украиной и Россией, поэтому возможные провокации — это неправильный метод.

Мы пытаемся как можно скорее посадить Россию и Украину за один стол переговоров. В связи с этим мы считаем, что такой метод, как провокации, не является правильным. Путь к миру лежит через диалог", — добавил Эрдоган.

Могла ли быть ракета украинских ПВО?

Между тем обозреватели The Associated Press, ссылаясь на слова официальных лиц США, пишут, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими силами противовоздушной обороны по приближающейся российской ракете во время массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины.

В публикации также отмечено, что польская сторона не использовала резких формулировок, в которых бы говорилось о преднамеренном нападении России. Президент Анджей Дуда был осторожен, заявив, что упавшая ракета была "скорее всего" произведена в России, но ее происхождение все еще проверяется. Также Варшава не уточнила, мог ли инцидент произойти в результате действий украинских ПВО или он стал ошибкой прицеливания российских сил.

В любом случае правительство Польши заявило, что проводит расследование и повышает уровень военной готовности, а американская сторона обещала оказать в этом содействие.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что по предварительной информации факт прилета ракеты в Польше с территории Российской федерации является маловероятным. По его словам, это придется выяснить в ходе расследования.

В свою очередь российская сторона отрицает свою причастность к инциденту. В Минобороны РФ заявили, что заявления о падении российских ракет в селе Пшеводов – это якобы провокация с целью эскалации.