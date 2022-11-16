"Маловероятно": Байден заявил, что взрыв в Польше мог быть вызван не ракетой из РФ, — Reuters

Президент США заявил, что США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем начать действовать.

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Соединенные Штаты и их союзники по НАТО расследуют взрыв, в результате которого погибли два человека в Польше, но ранняя информация предполагает, что он мог быть вызван не ракетой, выпущенной с территории России. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Reuters.

Сообщается, что Байден выступил после того, как мировые лидеры, собравшиеся на встречу G20 на Бали, Индонезия, провели экстренное совещание после взрывов в Польше, которые, по словам Украины и польских властей, были вызваны ракетами российского производства.

"Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу говорить, пока мы полностью не расследуем это, но маловероятно, что траектория полета были произведена из России, но посмотрим", — сказал американский президент.

По словам Байдена, США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем начать действовать.

Встреча была созвана Байденом, сообщили в Белом доме. В ней приняли участие лидеры из США, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании.

Издание пишет, что четкое определение того, что Москва виновата во взрыве, может привести в действие принцип коллективной обороны НАТО, известный как статья 5, в соответствии с которой нападение на одного из членов западного Альянса считается нападением на всех.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО проведет заседание с консультациями для Польши. Президент Польши заявил, что союзники по НАТО уверили его в поддержке. По его словам, будет обсуждаться не только 4, но и 5 статьи устава Альянса.

Еще напомним, что в НАТО прокомментировали взрывы и гибель людей в Польше. В Минобороны РФ также прокомментировали инцидент. Там пытаются отвести от себя подозрения, а российские СМИ хотят спихнуть вину на Украину.

Также сообщалось, что МИД Польши официально заявил о падении ракеты РФ в Пшеводове. МИД Польши вызвал посла РФ для объяснений произошедшего. Анджей Дуда заявил, что защита страны усилена.