"Будет действовать осторожно": НАТО проведет заседание с консультациями для Польши, — Reuters

Президент Польши заявил, что союзники по НАТО уверили его в поддержке. По его словам, будет обсуждаться не только 4, но и 5 статьи устава Альянса.

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Послы стран НАТО встретятся в среду по просьбе Польши на основании статьи 4 Альянса. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Сообщается, что согласно статье 4 учредительного договора Альянса, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью.

Один из дипломатов сказал журналистам, что НАТО будет действовать осторожно, и ему нужно время, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент.

При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что все руководители стран НАТО, с которыми он говорил, заверили его в поддержке. Канцелярия президента Польши в Twitter сообщила, что будет рассматриваться также 5 статья устава НАТО, которая говорил о коллективной обороне.

"Все руководители, с которыми я говорил сегодня, заверили меня в союзнической поддержке, соблюдении всех положений ст. 5 включительно. Мы рассмотрим этот вопрос вместе", — сказано в сообщении.

При этом во время выступления Дуда заявил, что пока нет четких подтверждений тому, чья именно ракета упала на территории Польши. Однако, скорее всего, ее выпустила армия РФ.

Польский журналист Матеуш Лачовски после разговора с экспертом написал у себя в Twitter о том, что осколки ракет, которые упали в Польше, похоже могут принадлежать российской ракете Х-101.

"Такие крылатые ракеты русские использовали для обстрела целей на Украине", — написал он.

Ранее Фокус писал, что на территории Польши упали 2 ракеты РФ, в воздух подняты польские истребители. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также напомним, что МИД Польши официально заявил о падении ракеты РФ в Пшеводове. МИД Польши вызвал посла РФ для объяснений произошедшего. Анджей Дуда заявил, что защита страны усилена.

Еще сообщалось, что президент Польши решил созвать Совет национальной безопасности. В США уже прокомментировали взрывы в Польше, а также пригрозили Москве последствиями, если выяснится, что она является виновником взрывов на территории НАТО.