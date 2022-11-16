"Діятиме обережно": НАТО проведе засідання з консультаціями для Польщі, — Reuters

Президент Польщі заявив, що союзники з НАТО запевнили його у підтримці. За його словами, обговорюватиметься не лише 4, а й 5 статті статуту Альянсу.

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Посли країн НАТО зустрінуться у середу на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на двох європейських дипломатів.

Повідомляється, що згідно зі статтею 4 установчого договору Альянсу, члени можуть порушити будь-яке питання, яке викликає занепокоєння, особливо пов'язане з безпекою.

Один із дипломатів сказав журналістам, що НАТО діятиме обережно, і йому потрібен час, щоб з'ясувати, як саме стався інцидент.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що всі керівники країн НАТО, з якими він говорив, запевнили його в підтримці. Канцелярія президента Польщі у Twitter повідомила, що розглядатиметься також 5 стаття статуту НАТО, яка говорила про колективну оборону.

"Усі керівники, з якими я говорив сьогодні, запевнили мене в союзницькій підтримці, дотриманні всіх положень ст. 5 включно. Ми розглянемо це питання разом", — йдеться у повідомленні.

При цьому під час виступу Дуда заявив, що поки що немає чітких підтверджень тому, чия саме ракета впала на території Польщі. Проте, найімовірніше, її випустила армія РФ.

Польський журналіст Матеуш Лачовскі після розмови з експертом написав у себе в Twitter про те, що уламки ракет, які впали в Польщі, схоже, можуть належати російській ракеті Х-101.

"Такі крилаті ракети росіяни використовували для обстрілу цілей в Україні", — написав він.

Раніше Фокус писав, що на території Польщі впали 2 ракети РФ, у повітря піднято польських винищувачів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за погодженням із президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Також нагадаємо, що МЗС Польщі офіційно заявило про падіння ракети РФ у Пшеводові. МЗС Польщі викликало посла РФ для пояснень події. Анджей Дуда заявив, що захист країни посилено.

Ще повідомлялося, що президент Польщі вирішив скликати Раду національної безпеки. У США вже прокоментували вибухи в Польщі, а також погрожували Москві наслідками, якщо з'ясується, що вона є винуватцем вибухів на території НАТО.