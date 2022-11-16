"Это расширение конфликта": президент Польши решил созвать Совет национальной безопасности

В США уже прокомментировали взрывы в Польше, а также пригрозили Москве последствиями, если выяснится, что она является виновником взрывов на территории НАТО.

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Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что Анджей Дуда 16 ноября решил созвать Совет национальной безопасности. Об этом он написал у себя в Twitter.

По словам польского чиновника, заседание должно начаться в 12:00.

Также в Канцелярии заявили, что после президента с президентом США Джо Байденом Дуда начал говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что он говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет Polsatnews.

"Мы находимся в очень интенсивном контакте с ключевыми союзниками. Мы ожидаем переговоров с американской стороной", — сказал он.

По его словам, он поддерживает связь с советником по безопасности Джейком Салливаном. Севера заявил, что каждое сообщение по этому поводу требует "осторожности".

В то же самое время сенатор США Боб Мендес предупредил о том, что, если выяснится, что взрывы действительно произошли из-за российских ракет, Москву ожидают последствия. ОБ этом пишет издание Politico.

"Я надеюсь, что русские быстро принесут извинения за гибель людей и заявят, что это было непреднамеренно. Очевидно, что, если это было преднамеренно, это влечет за собой всевозможные последствия. Это определенно расширение конфликта и, конечно, ставит под сомнение статью 5", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что Европейский совет шокирован взрывами в Польше. По словам Шарля Мишеля, проводятся консультации с руководством Польши, представителями Европейского совета и другими союзниками.

Еще напомним, что в Украине отреагировали на обстрел Польши российскими ракетами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал действия, которые стоило бы предпринять НАТО. Среди них консультация с Украиной и предоставление Киеву современных боевых самолетов и систем ПВО.

Также сообщалось, что Зеленский о вероятном ракетном ударе РФ по Польше. По словам Зеленского, РФ терроризирует всех, до кого может дотянуться. Но власти Польши официально не подтвердили, что российские ракеты упали на территории страны.