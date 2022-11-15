Возможный взрыв российских ракет в Польше: Европейский совет шокирован

По словам Шарля Мишеля, проводятся консультации с руководством Польши, представителями Европейского совета и другими союзниками.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что его шокировали сообщения о взрывах ракет или каких-либо других снарядов, которые разорвались в Польше и унесли жизни двух человек. Об этом он написал в Twitter.

"Шокирован новостями о ракетах или других боеприпасах, которые убили людей на территории Польши", — заявил Мишель и выразил соболезнования семьям погибших.

"Сейчас мы вместе с Польшей", — добавил председатель Евросовета и упомянул в своем твите президента Анджея Дуду и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По его словам, проводятся консультации с властями страны, представителями Европейского совета и другими союзниками.

Напомним, что Зеленский отреагировал на вероятный ракетный удар РФ по Польше. "Мы давно предупреждали", — заявил президент Украины. По его словам, РФ терроризирует всех, до кого может дотянуться. Вместе с тем, со стороны властей Польши не было официальных подтверждений того, что российские ракеты упали на территории страны.

"Преступный российский режим", — такое заявление последовало от Латвии после сообщений о возможном обстреле Польши. Глава латвийского Минобороны обвинил руководство Кремля в обстреле страны НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что Байден попросил Конгресс выделить Украине дополнительные $37,7 млрд. Основная часть финансирования может быть направлена на поддержку ВСУ. Но не все американские политики разделяют это предложение.