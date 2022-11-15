Можливий вибух російських ракет у Польщі: Європейська рада шокована

За словами Шарля Мішеля, проводяться консультації з керівництвом Польщі, представниками Європейської ради й іншими союзниками.

Related video

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що його шокували повідомлення про вибухи ракет або інших снарядів, які розірвалися в Польщі та забрали життя двох людей. Про це він написав у Twitter.

"Шокований новинами про ракети або інші боєприпаси, які вбили людей на території Польщі", — заявив Мішель і висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Зараз ми разом із Польщею", — додав голова Євроради й згадав у своєму твіті президента Анджея Дуду та прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

За його словами, проводяться консультації з владою країни, представниками Європейської ради й іншими союзниками.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на ймовірний ракетний удар РФ по Польщі. "Ми давно попереджали", — заявив президент України. За його словами, РФ тероризує всіх, до кого може дістати. Водночас із боку влади Польщі не було офіційних підтверджень того, що російські ракети впали на території країни.

"Злочинний російський режим", — така заява надійшла від Латвії після повідомлень про можливий обстріл Польщі. Глава латвійського Міноборони звинуватив керівництво Кремля в обстрілі країни НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден попросив Конгрес виділити Україні додаткові $37,7 млрд. Основна частина фінансування може бути спрямована на підтримку ЗСУ. Але не всі американські політики підтримують цю пропозицію.