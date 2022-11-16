"Все факты должны быть установлены": в НАТО прокомментировали взрывы и гибель людей в Польше

В Минобороны РФ также прокомментировали инцидент. Там пытаются отвести от себя подозрения, а российские СМИ хотят спихнуть вину на Украину.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнование семьям погибших граждан Польши, а также призвал провести тщательное расследование взрывов в селе Пшеводов. Об этом он написал у себя в Twitter.

"НАТО следит за ситуацией, а союзники внимательно консультируются. Важно, чтобы все факты были установлены", — сообщил Столтенберг.

Между тем, в Министерстве обороны России заявили, что заявления о падении российских ракет в селе Пшеводов – это якобы провокация с целью эскалации. Об этом сказано в Telegram ведомства.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", — заявили в Минобороны страны-агрессора.

Россия хочет спихнуть вину на Украину

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter заявил, что Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинской ПВО.

"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинской ПВО. Это неправда. Никто не должен покупать российскую пропаганду или усиливать ее сообщения", — написал глава МИД Украины.

В частности, на российском телеграм-канале Mash появились сообщения о том, что на месте взрыва были найдены обломки ракеты комплекса С-300.

"Средство противоракетной обороны, которое состоит на вооружении ВСУ", — сказано в сообщении российского телеграм-канала.

Ранее Фокус писал, что на территории Польши упали 2 ракеты РФ, в воздух подняты польские истребители. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также сообщалось, что президент Польши решил созвать Совет национальной безопасности. В США уже прокомментировали взрывы в Польше, а также пригрозили Москве последствиями, если выяснится, что она является виновником взрывов на территории НАТО.

Еще напомним, что в Латвии отреагировали на обстрел территории Польши. Глава Минобороны Латвии обвинил Россию в обстреле территории НАТО и осудил путинский режим за это преступление.