"Усі факти мають бути встановлені": у НАТО прокоментували вибухи та загибель людей у Польщі

У Міноборони РФ також прокоментували інцидент. Там намагаються відвести від себе підозри, а російські ЗМІ хочуть зіпхнути провину в Україну.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив співчуття сім'ям загиблих громадян Польщі, а також закликав провести ретельне розслідування вибухів у селі Пшеводів. Про це він написав у себе в Twitter.

"НАТО слідкує за ситуацією, а союзники уважно консультуються. Важливо, щоб усі факти було встановлено", — повідомив Столтенберг.

Тим часом у Міністерстві оборони Росії заявили, що заяви про падіння російських ракет у селі Пшеводів – це нібито провокація з метою ескалації. Про це йдеться в Telegram відомства.

"Жодних ударів по цілях поблизу українсько-польського державного кордону російськими засобами поразки не було", — заявили в Міноборони країни-агресора.

Росія хоче зіпхнути провину на Україну

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба у себе на Twitter заявив, що Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО.

"Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен купувати російську пропаганду чи посилювати її повідомлення", — написав глава МЗС України.

Зокрема, на російському телеграм-каналі Mash з'явилися повідомлення про те, що на місці вибуху було знайдено уламки ракети комплексу С-300.

"Засіб протиракетної оборони, який перебуває на озброєнні ЗСУ", — сказано у повідомленні російського телеграм-каналу.

Раніше Фокус писав, що на території Польщі впали 2 ракети РФ, у повітря піднято польських винищувачів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за погодженням із президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Також повідомлялося, що президент Польщі вирішив скликати Раду національної безпеки. У США вже прокоментували вибухи в Польщі, а також погрожували Москві наслідками, якщо з'ясується, що вона є винуватцем вибухів на території НАТО.

Ще нагадаємо, що у Латвії відреагували на обстріл території Польщі. Глава Міноборони Латвії звинуватив Росію в обстрілі території НАТО та засудив путінський режим за цей злочин.