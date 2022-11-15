"Злочинний російський режим": у Латвії відреагували на обстріл території Польщі

Голова Міноборони Латвії звинуватив Росію в обстрілі території НАТО та засудив путінський режим за цей злочин.

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Міністр оборони Латвії Артіс Пабрикос висловив співчуття Польщі у зв'язку з обстрілом польського міста Пшеводів. На своїй сторінці у Facebook він також зазначив, що Латвія "засуджує цей злочин".

"Злочинний російський режим випустив ракети, які націлені не лише на мирних жителів України, а й приземлилися на території НАТО у Польщі", — пише глава Міноборони Латвії.

[ + – ] Голова Міноборони Латвії засудив російський режим

На інцидент також відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, скликаючи комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Представник польської влади Петр Мюллер назвав ситуацію "кризовою" та звернувся до ЗМІ з проханням не поширювати неперевірені факти про подію.

Снаряди прилетіли територією НАТО під час масового обстрілу України у вівторок, 15 листопада. Загалом у Польщі зафіксовано дві російські ракети, які потрапили до зерносушарки. Обстріл забрав життя двох людей.

Також повідомлялося, що польські Військово-повітряні сили підняли в повітря винищувачі з аеродрому Томашув-Любельський, а на місці трагедії вже працюють військові та прокуратура. Обстріл Польщі з території Російської Федерації також підтвердили в американській розвідці.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв прокоментував масований обстріл України. Він зазначив, що удари по українській інфраструктурі почалися наступного дня після того, як в ООН ухвалили резолюцію щодо виплати Росією репарацій за вторгнення на територію України. Медведєв заявив, що вважає подібне рішення "злодійством російських активів".

Ще Фокус писав про те, що російська ракета потрапила в балкон київської багатоповерхівки. За словами сусідів, власниця квартири загинула.