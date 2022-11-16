"Потребовали немедленных объяснений": МИД Польши официально заявил о падении ракеты РФ в Пшеводове

МИД Польши вызвал посла РФ для объяснений произошедшего. Анджей Дуда заявил, что защита страны усилена.

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Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракеты, которые упали в Пшеводов Хрубешувского повята Люблинского воеводства, были российского производства. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

Там также заявили об обстреле территории Украины и ее критической инфраструктуры.

"В 15:40 в селе Пшеводов Хрубешувского повята Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Республики Польша", — сказано в сообщении.

Из-за этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла РФ для немедленных объяснений произошедшего.

Как заявили в Канцелярии президента Польши Анджея Дуды, защита Польши усилена. Нет никаких указаний на то, что в дальнейшем события такого типа будут возможны.

"Польские солдаты на месте. Поддержка союзников есть, и обязательства соблюдаются. Мы работаем", — сказано в сообщении в Twitter.

Кроме того, как пишет польская газета Wyborcza, украинские службы остановили движение на погранпереходах с Польшей. Так, речь идет о всех пограничных переходах Подкарпатья (Подкарпатское воеводство, которое граничит с Львовской областью Украины). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Бещадского пограничного отряда Петр Закелаж.

Ранее Фокус писал, что на территории Польши упали 2 ракеты РФ, в воздух подняты польские истребители. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также сообщалось, что президент Польши решил созвать Совет национальной безопасности. В США уже прокомментировали взрывы в Польше, а также пригрозили Москве последствиями, если выяснится, что она является виновником взрывов на территории НАТО.

Еще напомним, что в Украине отреагировали на обстрел Польши российскими ракетами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал действия, которые стоило бы предпринять НАТО. Среди них консультация с Украиной и предоставление Киеву современных боевых самолетов и систем ПВО.