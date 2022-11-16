"Вимагають негайних пояснень": МЗС Польщі офіційно заявило про падіння ракети РФ у Пшеводові

МЗС Польщі викликало посла РФ для пояснень події. Анджей Дуда заявив, що захист країни посилено.

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Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракети, які впали до Пшеводів Хрубешівського повіту Люблінського воєводства, були російським виробництвом. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Там також заявили про обстріл території України та її критичної інфраструктури.

"О 15:40 у селі Пшеводів Хрубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща", — сказано в повідомленні.

Через це міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла РФ для негайних пояснень.

Як заявили в Канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, захист Польщі посилено. Немає жодних вказівок на те, що надалі події такого типу будуть можливі.

"Польські солдати на місці. Підтримка союзників є, і зобов'язання дотримуються. Ми працюємо", — сказано у повідомленні у Twitter.

Крім того, як пише польська газета Wyborcza, українські служби зупинили рух на прикордонних переходах із Польщею. Так, йдеться про всі прикордонні переходи Підкарпаття (Підкарпатське воєводство, яке межує із Львівською областю України). Про це журналістам розповів речник Бещадського прикордонного загону Петро Закелаж.

Раніше Фокус писав, що на території Польщі впали 2 ракети РФ, у повітря піднято польських винищувачів. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за погодженням із президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Також повідомлялося, що президент Польщі вирішив скликати Раду національної безпеки. У США вже прокоментували вибухи в Польщі, а також погрожували Москві наслідками, якщо з'ясується, що вона є винуватцем вибухів на території НАТО.

Ще нагадаємо, що в Україні відреагували на обстріл Польщі російськими ракетами. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав дії, які варто було б зробити НАТО. Серед них консультація з Україною та надання Києву сучасних бойових літаків та систем ППО.