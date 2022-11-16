"Малоймовірно": Байден заявив, що вибух у Польщі міг бути викликаний не ракетою з РФ, — Reuters

Президент США заявив, що США та країни НАТО проведуть повне розслідування, перш ніж почати діяти.

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Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО розслідують вибух, внаслідок якого загинули двоє людей у Польщі, але рання інформація передбачає, що вона могла бути викликана не ракетою, випущеною з території Росії. Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

Повідомляється, що Байден виступив після того, як світові лідери, які зібралися на зустріч G20 на Балі, Індонезія, провели екстрену нараду після вибухів у Польщі, які, за словами України та польської влади, були викликані ракетами російського виробництва.

"Є попередня інформація, яка спростовує це. Я не хочу говорити, поки ми повністю не розслідуємо це, але малоймовірно, що траєкторію польоту було зроблено з Росії, але подивимося", — сказав американський президент.

За словами Байдена, США та країни НАТО проведуть повне розслідування, перш ніж розпочати дію.

Зустріч була скликана Байденом, повідомили у Білому домі. У ній взяли участь лідери зі США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії.

Видання пише, що чітке визначення того, що Москва винна у вибуху, може привести в дію принцип колективної оборони НАТО, відомий як стаття 5, відповідно до якої напад на одного із членів західного Альянсу вважається нападом на всіх.

Раніше Фокус повідомляв, що НАТО проведе засідання з консультаціями для Польщі. Президент Польщі заявив, що союзники НАТО запевнили його в підтримці. За його словами, обговорюватиметься не лише 4, а й 5 статті статуту Альянсу.

Ще нагадаємо, що в НАТО прокоментували вибухи та загибель людей у Польщі. У Міноборони РФ також прокоментували інцидент. Там намагаються відвести від себе підозри, а російські ЗМІ хочуть зіпхнути провину в Україну.

Також повідомлялося, що МЗС Польщі офіційно заявило про падіння ракети РФ у Пшеводові. МЗС Польщі викликало посла РФ для пояснень події. Анджей Дуда заявив, що захист країни посилено.