"Зачіпають основу міжнародного порядку": літак НАТО відстежив ракету, яка впала в Польщі, — CNN

На вибух у Польщі також відреагували у Японії. Там повідомили, що війна в Україні не може не впливати на весь світ, зокрема на Індо-Тихоокеанський регіон.

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Літак НАТО, що пролітав у вівторок над повітряним простором Польщі, відстежив ракету, яка впала в селі Пшеводів. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназване джерело в Альянсі.

"Інформація про радари [ракети] була надана НАТО та Польщі", — додав військовий представник НАТО.

Видання пише, що літаки НАТО здійснюють регулярне спостереження за територією України з початку повномасштабного російського вторгнення. Літак, що летів у вівторок над Польщею, стежив за масштабним ракетним ударом Росії по Україні.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС України Дмитром Кулебою оцінки вибухів у Польщі, про що пише Reuters.

Він пообіцяв зберігати координацію та підтвердив, що Сполучені Штати продовжать тісно співпрацювати із союзниками та партнерами, щоб надати Україні те, що їй потрібно для самозахисту.

Також видання пише, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда взяв участь в екстреному засіданні G7, яке відбулося в середу після новин про ракету, скинуту на Польщу.

Кісіда заявив на зустрічі, що відбулася на Балі в кулуарах саміту G20, що Японія "дуже стурбована" та уважно стежить за розвитком подій, йдеться у заяві міністерства.

"Події в Україні торкаються основи міжнародного порядку та невіддільні від питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні", — сказав Кишида.

Раніше Фокус писав, що Байден заявив, що вибух у Польщі міг бути викликаний не ракетою з РФ. Президент США заявив, що США та країни НАТО проведуть повне розслідування, перш ніж розпочати дію.

Також нагадаємо, що НАТО проведе засідання з консультаціями для Польщі. Президент Польщі заявив, що союзники з НАТО запевнили його у підтримці. За його словами, обговорюватиметься не лише 4, а й 5 статті статуту Альянсу.

Також повідомлялося, що в НАТО прокоментували вибухи та загибель людей у Польщі. У Міноборони РФ також прокоментували інцидент. Там намагаються відвести від себе підозри, а російські ЗМІ хочуть зіпхнути провину в Україну.