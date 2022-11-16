"Затрагивают основу международного порядка": самолет НАТО отследил ракету, упавшую в Польше, — CNN

На взрыв в Польше также отреагировали в Японии. Там сообщили, что война в Украине не может не влиять на весь мир, в том числе на Индо-Тихоокеанский регион.

Related video

Самолет НАТО, пролетавший во вторник над воздушным пространством Польши, отследил ракету, упавшую в селе Пшеводов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник в Альянсе.

"Информация о радарах [ракеты] была предоставлена ​​НАТО и Польше", — добавил военный представитель НАТО.

Издание пишет, что самолеты НАТО осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с момента начала полномасштабного российского вторжения. Самолет, летевший во вторник над Польшей, следил за масштабным ракетным ударом России по Украине.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой оценки взрывов в Польше, о чем пишет Reuters.

Он пообещал сохранять координацию и подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для самозащиты.

Также издание пишет, что премьер-министр Японии Фумио Кисида принял участие в экстренном заседании G7, которое состоялось в среду после новостей о ракете, сброшенной на Польшу.

Кисида заявил на встрече, состоявшейся на Бали в кулуарах саммита G20, что Япония "очень обеспокоена" и внимательно следит за развитием событий, говорится в заявлении министерства.

"События в Украине затрагивают основу международного порядка и неотделимы от вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал Кишида.

Ранее Фокус писал, что Байден заявил, что взрыв в Польше мог быть вызван не ракетой из РФ. Президент США заявил, что США и страны НАТО проведут полное расследование, прежде чем начать действовать.

Еще напомним, что НАТО проведет заседание с консультациями для Польши. Президент Польши заявил, что союзники по НАТО уверили его в поддержке. По его словам, будет обсуждаться не только 4, но и 5 статьи устава Альянса.

Также сообщалось, что в НАТО прокомментировали взрывы и гибель людей в Польше. В Минобороны РФ также прокомментировали инцидент. Там пытаются отвести от себя подозрения, а российские СМИ хотят спихнуть вину на Украину.