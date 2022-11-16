Україна визнала використання ППО поблизу місця падіння ракети в Польщі, — CNN

За даними журналістів, українські військові у розмові з представником американського керівництва повідомили, що намагалися перехопити ракети поблизу місця, де напередодні у Польщі сталася трагедія.

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Представники ЗСУ повідомили Сполученим Штатам і союзникам, що намагалися перехопити російську ракету в той же час і поряд із тим же місцем, де напередодні в Польщі впали ракети, які забрали життя двох людей. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву представника американського керівництва.

Зазначається, що поки не встановлено, чи це були ті самі ракети, які атакували територію Польщі. Але на цих відомостях ґрунтується поточна оцінка Сполученими Штатами інциденту, що стався.

Представник Міноборони США також послався на слова президента США Джо Байдена, який заявив, що, судячи з траєкторії польоту, малоймовірно, що ракета була випущена з території РФ. Однак Байден уточнив, що поки що висновок неостаточний.

Реакція України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільне розслідування трагедії, що трапилася, і готова надати наявні докази російського сліду.

Спікер Українських ВПС Юрій Ігнат також зазначив, що ЗСУ готові надати наявні матеріали та фахівців, щоб сприяти розслідуванню.

Нагадаємо, що НАТО не планує закривати небо над Україною після трагедії у Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що після падіння ракети на території Польщі у Москві було затримано польського дипломата.