"Емманюель, мені війна з РФ не потрібна": пранкери поговорили з Дудою про вибух ракети у Польщі (відео)

Російські пранкери Вован та Лексус від імені Емманюеля Макрона дізнавалися у польського президента подробиці падіння ракети у Пшеводові. Анджей Дуда нібито сказав, що снаряд був російського виробництва.

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Російські пранкери Вован (Володимир Кузнєцов) та Лексус (Олексій Столяров) від імені французького лідера Емманюеля Макрона поговорили із президентом Польщі Анджеєм Дудою про вибух ракети. Аудіозапис телефонної розмови доступний у Telegram-каналі пранкерів.

Голос, який за твердженням пранкерів належить Дуді, говорить англійською мовою про збиту ракету та консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та президентом США Джо Байденом.

Розмова триває понад 7 хвилин, вона відбулася 15 листопада, у день падіння снарядів у польському селі Пшеводов.

"Повір мені, я дуже обережний, я не звинувачую росіян. Емманюель, це війна. Я думаю, що обидві сторони звинувачуватимуть одна одну в цій війні", — сказав співрозмовник пранкерів.

Макрон відповідає йому, що ескалація між НАТО і Росією нікому не потрібна.

"Емманюель, думаєте, мені війна з Росією потрібна? Ні, я цього не хочу. Я не хочу війни з Росією, я вкрай обережний, повірте. Я вкрай обережний", — продовжив Дуда.

Пранкери від імені Макрона запитали Дуду про позицію щодо падіння ракети президента України Володимира Зеленського.

"Володимир звинувачує росіян. Каже, вони повністю впевнені, що це була російська ракета, яку запустили росіяни. Він сказав, що це не може бути українська ракета", — наголосив президент Польщі.

Насамкінець співрозмовник Дуди каже, що "втомився від обох, особливо від Володимира Зеленського".

Дуда також сказав, що не знає, хто саме запустив ракету, але найімовірніше вона була російського виробництва. Польський лідер говорить про "дуже великий вибух" і величезну вирву до 25 метрів у довжину і 5 метрів у глибину.

Польський президент говорить про діалог з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо початку "процедури за четвертою статтею".

"З мого боку йдеться лише про четверту статтю, я не говорю про п'яту статтю", — запевнив президент Польщі".

У четвертій статті договору НАТО сказано про консультації членів Альянсу щодо загрози територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої зі сторін. У 5 статті країни погоджуються з тим, що збройний напад на одну з них — це напад на НАТО загалом.

Канцелярія Анджея Дуди підтвердила його розмову із пранкерами

Канцелярія польського президента пізніше підтвердила розмову глави держави з російськими пранкерами.

"Після вибуху ракет у Пшеводові в період постійних розмов з главами держав та урядів зателефонувала людина, яка видавала себе за президента Франції Емманюеля Макрона", — зазначила пресслужба.

У канцелярії вказують, що Анджей Дуда вирахував пранкерів за незвичайною манерою ведення бесіди. Він нібито здогадався, що його розігрують та припинив розмову.

Після цього канцелярія негайно розпочала розслідування інциденту разом із відповідними службами.

Нагадаємо, що Дуда вважає за потрібне готувати поляків до повторення ситуації з вибухом ракети. Жертвами трагедії стали 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек, які працювали разом на фермі.

Німеччина пропонувала Польщі розмістити додаткову систему Patriot для захисту повітряного простору.

Радники Байдена закликали українську владу до спокою та терпіння в оцінках падіння ракет у Польщі.