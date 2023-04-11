Може бути ще тисяча: в ООН назвали підтверджену кількість загиблих під час війни українців

Майже половина підтверджених загиблих, за інформацією відомства, припадає на Донецьку та Луганську області. В ООН не можуть отримати повну картину через відсутність доступу до зон бойових дій.

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Офіційні представники ООН підтвердили, що майже 8500 мирних жителів було вбито під час вторгнення Росії до України. Міжнародна організація при цьому побоюється багатьох тисяч непідтверджених смертей. Про це 11 квітня повідомляє видання The Guardian.

За інформацією видання, управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявило, що зафіксувало в Україні 8 490 осіб убитими та 14 244 пораненими у період між початком вторгнення 24 лютого 2022 року до 9 квітня 2023 року.

Також зазначено, що ці цифри в ООН назвали лише "верхівкою айсберга", оскільки представники організації не можуть побачити повну картину через обмежений доступ до зон бойових дій.

"Управління Верховного комісара вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", — зазначено в заяві відомства.

Більшість загиблих зафіксували на територіях, підконтрольних українському уряду в періоди нападів з боку країни-агресора, у тому числі 3927 осіб у Донецькій та Луганській областях, де йшли запеклі бої.

В управлінні виділили Маріуполь (Донецька область), Попасну та Сєвєродонецьк (Луганська область) та Лисичанськ, як райони, про які згадується, що там є незадокументовані ствердження про "численні жертви серед цивільного населення".

Нагадаємо, лише за два перші тижні січня 2023 року, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, в Україні загинули 36 чоловіків, 21 жінка, троє дітей та 44 дорослих, стать яких ще встановлюють.

У червні минулого року стало відомо, що Нацполіція України розслідує загибель понад 12 тисяч людей під час повномасштабної війни. Понад 1,2 тис. загиблих було знайдено у братських могилах та не ідентифіковано.