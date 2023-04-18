В боях с РФ погиб бывший нардеп Украины Олег Барна (фото, видео)

Экс-политик отправился воевать на Донбасс еще в 2014 году, несмотря на инвалидность. Он стал командиром минометного расчета и в ходе боевых действий получил контузию.

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На фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Об этом сообщил в Facebook 18 апреля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться с ним на прошлой неделе, — отметил он.

Дмитрашковский показал видео, как бывший политик стреляет из автомата в открытой местности.

Погиб Олег Барна: что известно про экс-нардепа?

Барна был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва. Бывший политик родился 18 апреля 1967 года. Проходил службу в армии с 1985 по 1987 годы.

После начала войны на Донбассе ушел добровольцем в зону военных действий, воевал в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады, был командиром минометного расчета с позывным "Дядя Олег". В ходе боевых действий получил контузию.

Барна воевал в составе 128-й отдельной горно-пехотной бригады

Журналист Роман Реведжук сообщил в Facebook, что Барна отправился воевать в 2014 году, несмотря на инвалидность. Он вернулся с фронта, чтобы участвовать в парламентских выборах. После начала вторжения россиян экс-политик опять отправился воевать.

На момент гибели Олегу Барне было 56 лет.

Фокус ранее писал про гибель на войне 28-летнего Артура Асадова с позывным "Святой". Его отец активно поддерживает террористов "ДНР".

А 14 апреля стало известно о гибели депутата Миргородского горсовета от "Европейской солидарности" Анатолия Карбана. Политик погиб в бою под Авдеевкой.