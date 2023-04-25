Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

28-річний військовослужбовець Михайло Гаврилюк загинув під Запоріжжям: подробиці

Михайло Гаврилюк, війна в Україні, стрілець, фронт, смерть, загинув стрілець з прикарпаття, загинув Михайло Гаврилюк, загибель солдата зсу, зсу
Фото: Facebook | Михайлу було лише 28 років

За інформацією представників громади, загиблого захисника України призвали до армії на другий день повномасштабного вторгнення РФ. Михайло Гаврилюк служив одночасно на посаді стрільця та електрика.

Related video

23 квітня в бою загинув стрілець з бригади тероборони ЗСУ Михайло Гаврилюк, родом з Прикарпаття. Про це повідомляється на офіційній сторінці Нижньовербізької територіальної громади в Facebook.

За інформацією територіальної громади, Михайло Петрович Гаврилюк, 1995 року народження, був уродженцем с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади. Він був призваний на військову службу на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 25 лютого 2022 року і проходив службу на посаді стрільця-електрика стрілецької роти військової частини 102 окремої бригади територіальної оборони в Івано-Франківській області.

"Михайло загинув внаслідок артилерійських обстрілів на території Запорізької області. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам через непоправну втрату", — повідомляють представники територіальної громади.

Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що у боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик, котрий служив на передовій у Донецькій області.

18 квітня стало відомо про смерть колишнього народного депутата України Олега Барни, який вирушив воювати на Донбас ще у 2014 році, попри інвалідність.

Також на початку квітня в боях за Бахмут, захищаючи своїх побратимів зі зброї, загинув відомий діджей Dj Apache з Херсона Андрій Мехряков, що на початку війни вирушив добровольцем на фронт.