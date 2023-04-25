28-річний військовослужбовець Михайло Гаврилюк загинув під Запоріжжям: подробиці

За інформацією представників громади, загиблого захисника України призвали до армії на другий день повномасштабного вторгнення РФ. Михайло Гаврилюк служив одночасно на посаді стрільця та електрика.

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23 квітня в бою загинув стрілець з бригади тероборони ЗСУ Михайло Гаврилюк, родом з Прикарпаття. Про це повідомляється на офіційній сторінці Нижньовербізької територіальної громади в Facebook.

За інформацією територіальної громади, Михайло Петрович Гаврилюк, 1995 року народження, був уродженцем с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади. Він був призваний на військову службу на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 25 лютого 2022 року і проходив службу на посаді стрільця-електрика стрілецької роти військової частини 102 окремої бригади територіальної оборони в Івано-Франківській області.

"Михайло загинув внаслідок артилерійських обстрілів на території Запорізької області. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам через непоправну втрату", — повідомляють представники територіальної громади.

Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що у боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик, котрий служив на передовій у Донецькій області.

18 квітня стало відомо про смерть колишнього народного депутата України Олега Барни, який вирушив воювати на Донбас ще у 2014 році, попри інвалідність.

Також на початку квітня в боях за Бахмут, захищаючи своїх побратимів зі зброї, загинув відомий діджей Dj Apache з Херсона Андрій Мехряков, що на початку війни вирушив добровольцем на фронт.