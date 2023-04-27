У боях під Бахмутом загинув 38-річний військовий із Львівської області: подробиці

Загиблий Герой захищав Україну в зоні АТО ще у 2015 році, він знову вирушив на фронт на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Український військовий Тарас Стасишин з Львівщини загинув під час бойових дій під Бахмутом, захищаючи українську землю від окупантів. Про це повідомили 26 квітня на офіційній сторінці Бориславської міської ради.

Тарасові Стасишину було 38 років. У Героя залишилися дружина Леся, 11-річна донька Ангеліна та 20-річна донька Наталя.

"Загинув на фронті, захищаючи Україну...", "Назавжди повернувся додому...", "Прощаються із Захисником..." — такі слова дуже часто зустрічаються у стрічках соцмереж. Стасишин Тарас Павлович – мешканець Борислава, поклав своє життя на Донеччині, неподалік Бахмута, 26 квітня. Ціною свого життя наші Герої щодня наближають перемогу над ворогом", — повідомляють у міській раді.

Фото: Facebook

Відомо, що загиблий боєць навчався у школі №8, закінчив професійний ліцей за фахом кухар, а згодом навчався в університеті у місті Дубляни (Львівський район) на автомеханіка.

Тарас Стасишин був захисником України з 2015 року в зоні АТО, на другий день з початку повномасштабного вторгнення РФ, 25 лютого 2022 року він вирушив на фронт.

"Приносимо щирі співчуття рідним та молимося за упокій душі загиблого воїна, який до останнього дихання та биття серця захищав рідну землю. Світла пам'ять та вічна честь Герою, який віддав життя за Незалежність та територіальну цілісність України. Герої не вмирають!" – повідомляють у міськраді.

Нагадаємо, 23 квітня в бою загинув стрілець з бригади тероборони ЗСУ Михайло Гаврилюк, родом з Прикарпаття, який був призваний до армії на другий день повномасштабного вторгнення РФ.

Також нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що у боях за Україну загинув радіоведучий Дмитро Сірик, який служив на передовій у Донецькій області.