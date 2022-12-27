У боях під Бахмутом загинув журналіст і режисер Антон Коломієць (фото)

Колеги ведучого кажуть, що без прогнозів погоди з дому не виходив жоден житель Херсона. Захисник вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць загинув на фронті у боях із російськими окупантами. Про це написав у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

Коломієць вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт із перших днів повномасштабної війни України з Росією, повідомив голова ОВА.

Захисник загинув під час боїв із російськими окупантами на Бахмутському напрямку у віці 34 років. Він був випускником факультету культури та мистецтв Херсонського державного університету, працював на місцевих телеканалах, поінформував Янушевича.

[ + – ] В Антона Коломійця залишилася дружина та двоє маленьких синів

"Антон відрізнявся завжди позитивним настроєм та особливою любов'ю до української культури", – наголошує чиновник.

Колега журналіста Олена Юдіна написала у Facebook, що Антона Коломійця добре знали та любили у регіоні.

"Без його прогнозів погоди 6 років поспіль із дому не виходив жоден херсонець, без його традиційного "І нехай все у вас буде добре" не розпочинався новий день", — зазначила вона.

В Антона залишилася дружина та двоє маленьких синів.

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення повідомила, що Коломієць працював на телеканалі "Скіфія", який став херсонською філією "Суспільного".

За даними Інституту масової інформації, Коломієць став 43-м працівником медіа, який загинув унаслідок російської агресії в Україні. Вісім із них загинули під час висвітлення подій на фронті, а 35 — у боях або через російські обстріли не під час журналістських обов'язків.

Нагадаємо, що 21 грудня стало відомо про загибель на війні колишнього політв'язня Кремля, активіста Геннадія Афанасьєва. Боєць загинув у Луганській області під Білогорівкою.

А 24 грудня з'явилася інформація про загибель у боях під Бахмутом розробника комп'ютерної гри STALKER Володимира Єжова.

Міністерство культури й інформаційної політики 21 грудня повідомило, що на фронті загинув заслужений артист України Сергій Шкварченко.