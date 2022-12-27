В боях под Бахмутом погиб журналист и режиссер Антон Коломиец (фото)

Коллеги ведущего говорят, что без его прогнозов погоды из дома не выходил ни один житель Херсона. Защитник вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

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Херсонский журналист и режиссер Антон Коломиец погиб на фронте в боях с российскими оккупантами. Об этом написал в Telegram глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

Коломиец вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт с первых дней полномасштабной войны Украины с Россией, сообщил глава ОВА.

Защитник погиб во время боев с российскими оккупантами на Бахмутском направлении в возрасте 34 лет. Он был выпускником факультета культуры и искусств Херсонского государственного университета, работал на местных телеканалах, проинформировал Янушевич.

[ + – ] У Антона Коломийца осталась жена и двое маленьких сыновей

"Антон отличался всегда позитивным настроением и особенной любовью к украинской культуре", – подчеркивает чиновник.

Коллега журналиста Елена Юдина написала в Facebook, что Антона Коломийца хорошо знали и любили в регионе.

"Без его прогнозов погоды 6 лет подряд из дома не выходил ни один херсонец, без его традиционного "И пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день", — отметила она.

У Антона осталась жена и двое маленьких сыновей.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что Коломиец работал на телеканале "Скифия", который стал херсонским филиалом "Суспільного".

По данным Института массовой информации, Коломиец стал 43-м работником медиа, который погиб в результате российской агрессии в Украине. Восемь из них погибли во время освещения событий на фронте, а 35 — в боях или из-за российских обстрелов не при выполнении журналистских обязанностей.

Напомним, что 21 декабря стало известно о гибели на войне бывшего политузника Кремля, активиста Геннадия Афанасьева. Боец погиб на Луганщине под Белогоровкой.

А 24 декабря появилась информация о гибели в боях под Бахмутом разработчика компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Владимира Ежова.

Министерство культуры и информационной политики 21 декабря сообщило, что на фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко.