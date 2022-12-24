В боях под Бахмутом погиб разработчик S.T.A.L.K.E.R Владимир "Fresh" Ежов

Геймдизайнер приложил свою руку к разработке культовых украинских игр. Подробностей об обстоятельствах гибели бойца нет.

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Защищая Украину от российской агрессии погиб разработчик Владимир "Fresh" Ежов, который в 2007 году работал над S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо. Об этом сообщается в телеграм-канале "Аномальний Притулок".

Владимир Ежов погиб в боях под Бахмутом. В Discord-канале авторов "Сталкера" GSC прозвучала странная фраза о том, что кто-то из их сотрудников погиб.

"Еще помнишь того парня, рыжего, с широкими-преширокими усами? Со мной в группе был. Вы как-то на пьяную голову пыталась на гитарах биться возле Янова. Так вот — нет его уже. Когда мы разделились во время боев защищая Зону, практически через 2 дня его не стало. Держал свой шеврон Воли до последнего. Так и не отпустил", — написали в чате разработчики украинской студии.

Информацию о гибели бойца также подтвердили офицеру армии обороны Израиля Игалю Левину сослуживцы разработчика.

Известно, что "Fresh" до 2007 года работал в GSC Game World, он приложил свою руку к созданию S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky. Разработчик занимал должность геймдизайнера. Также он работал над "Казаками". А свой никнейм он взял из американского ситкома "Принц из Беверли-Хиллз". В игре S.T.A.L.K.E.R. Ежов подарил свое лицо персонажу Локи.

Напомним, 21 декабря стало известно о гибели Геннадия Афанасьева в боях на Луганщине. У бывшего узника Кремля осталась жена и дочь.

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