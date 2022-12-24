У боях під Бахмутом загинув розробник S.T.A.L.K.E.R Володимир "Fresh" Єжов
Геймдизайнер приклав свою руку до розробки українських ігор. Подробиць щодо обставин загибелі бійця немає.
Захищаючи Україну від російської агресії, загинув розробник Володимир "Fresh" Єжов, який у 2007 році працював над "S.T.A.L.K.E.R Чисте небо". Про це повідомляється в телеграм-каналі "Аномальний Притулок".
Володимир Єжов загинув у боях під Бахмутом. У Discord-каналі авторів "Сталкера" GSC прозвучала дивна фраза про те, що хтось із їхніх співробітників загинув.
"Ще пам'ятаєш того хлопця, рудого, з широкими-широкими вусами? Зі мною в групі був. Ви якось на п'яну голову намагалася на гітарах битися біля Янова. Так от — немає його вже. Коли ми розділилися під час боїв, захищаючи Зону, практично через 2 дні його не стало. Тримав свій шеврон Волі до останнього. Так і не відпустив", — написали в чаті розробники української студії.
Інформацію про загибель бійця також підтвердили офіцерові армії оборони Ізраїлю Ігалю Левіну товариші зі служби розробника.
Відомо, що "Fresh" до 2007 року працював у GSC Game World, він приклав свою руку до створення S.T.A.L.K.E.R Clear Sky. Розробник обіймав посаду геймдизайнера. Також він працював над "Козаками". А свій нікнейм він узяв із американського ситкому "Принц з Беверлі-Гіллз". У грі S.T.A.L.K.E.R Єжов подарував своє обличчя персонажу Локі.
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