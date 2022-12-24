У боях під Бахмутом загинув розробник S.T.A.L.K.E.R Володимир "Fresh" Єжов

Геймдизайнер приклав свою руку до розробки українських ігор. Подробиць щодо обставин загибелі бійця немає.

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Захищаючи Україну від російської агресії, загинув розробник Володимир "Fresh" Єжов, який у 2007 році працював над "S.T.A.L.K.E.R Чисте небо". Про це повідомляється в телеграм-каналі "Аномальний Притулок".

Володимир Єжов загинув у боях під Бахмутом. У Discord-каналі авторів "Сталкера" GSC прозвучала дивна фраза про те, що хтось із їхніх співробітників загинув.

"Ще пам'ятаєш того хлопця, рудого, з широкими-широкими вусами? Зі мною в групі був. Ви якось на п'яну голову намагалася на гітарах битися біля Янова. Так от — немає його вже. Коли ми розділилися під час боїв, захищаючи Зону, практично через 2 дні його не стало. Тримав свій шеврон Волі до останнього. Так і не відпустив", — написали в чаті розробники української студії.

Інформацію про загибель бійця також підтвердили офіцерові армії оборони Ізраїлю Ігалю Левіну товариші зі служби розробника.

Відомо, що "Fresh" до 2007 року працював у GSC Game World, він приклав свою руку до створення S.T.A.L.K.E.R Clear Sky. Розробник обіймав посаду геймдизайнера. Також він працював над "Козаками". А свій нікнейм він узяв із американського ситкому "Принц з Беверлі-Гіллз". У грі S.T.A.L.K.E.R Єжов подарував своє обличчя персонажу Локі.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо про загибель Геннадія Афанасьєва в боях на Луганщині. У колишнього в'язня Кремля залишилася дружина й дочка.

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