Пожертвовал всем: на фронте погиб футболист, прервавший карьеру в Польше для службы в ВСУ

В польском футбольном клубе Węgrzcanka заявили, что Николай родился в 2001-м году. Он был очень приятным, вежливым и отзывчивым человеком.

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На фронте погиб футболист Николай Жидков, который приостановил карьеру в Польше и вернулся в Украину, чтобы пойти на службу в ВСУ. Об этом вечером 2 июня заявил польский футбольный клуб Węgrzcanka, за который ранее играл спортсмен.

Сообщается, что Николай родился в 2001-м году. Осенью 2022 года он решил пойти служить в ВСУ и отправиться на фронт, а потому вернулся из Польши в Украину.

В клубе сообщили, что Жидков был очень приятным, вежливым и отзывчивым человеком. Среди коллег и друзей все его хорошо понимали и сочувствовали его стране.

"Выйдя на поле, он до последнего вздоха боролся за победу своей команде, а когда дело дошло до борьбы за свободу своей страны, он пожертвовал тем, что мог иметь человек в таком юном возрасте — пожертвовал собственной жизнью", — сказано в сообщении.

Футбольный клуб Węgrzcanka сообщил о гибели футболиста Николая Жидкова

Напомним, что 2 июня также стало известно о гибели музыканта из Мариуполя Даниила Подыбайло. Подыбайло занимался музыкой, поэзией и литературой, мечтал издать книги и изучал IT. Во время блокады Мариуполя он помогал военнослужащим и гражданским, а затем отправился на фронт в составе 128 батальона, 112 бригады ТрО.

Также депутат Днепропетровского областного совета Михаил Кошляк поделился подробностями о жизни девочки, погибшей от ракетного удара ВС РФ. Виктории было девять лет. Девочка занималась дзюдо и за неделю до смерти одержала победу в соревнованиях.