Пожертвував усім: на фронті загинув футболіст, який перервав кар'єру в Польщі для служби у ЗСУ

У польському футбольному клубі Węgrzcanka заявили, що Микола народився 2001-го року. Він був дуже приємною, ввічливою і чуйною людиною.

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На фронті загинув футболіст Микола Жидков, який призупинив кар'єру в Польщі та повернувся до України, щоб піти на службу до ЗСУ. Про це ввечері 2 червня заявив польський футбольний клуб Węgrzcanka, за який раніше грав спортсмен.

Повідомляється, що Микола народився 2001-го року. Восени 2022 року він вирішив піти служити до ЗСУ та вирушити на фронт, а тому повернувся з Польщі до України.

У клубі повідомили, що Жидков був дуже приємною, ввічливою та чуйною людиною. Серед колег та друзів усі його добре розуміли та співчували його країні.

"Вийшовши на поле, він до останнього подиху боровся за перемогу своїй команді, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував тим, що могла мати людина в такому юному віці — пожертвувала власним життям", — сказано в повідомленні.

Футбольний клуб Węgrzcanka повідомив про загибель футболіста Миколи Жидкова

Нагадаємо, що 2 червня також стало відомо про загибель музиканта з Маріуполя Данила Подибайла. Підибайло займався музикою, поезією та літературою, мріяв видати книги та вивчав IT. Під час блокади Маріуполя він допомагав військовослужбовцям та цивільним, а потім вирушив на фронт у складі 128 батальйону, 112 бригади ТрО.

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