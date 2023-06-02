Неймовірна: повідомили подробиці про дівчинку, яка загинула від ракетного удару ЗС РФ (фото)

Вікторії було дев'ять років. Дівчинка займалася дзюдо і за тиждень до смерті здобула перемогу у змаганнях.

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Дівчинку, яка загинула 1 червня під час обстрілу Києва російськими військовими, звали Вікторія. Дитині було дев'ять років, написав депутат Дніпропетровської обласної ради Михайло Кошляк на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю, 2 червня.

Кошляк, який також керує Федерацією дзюдо України, розповів, що Вікторія професійно займалася цим видом спорту. Дев'ятирічна дзюдоїстка займалася у клубі Judo Master. Лише тиждень тому дівчинка їздила на змагання, де здобула перемоги.

"Чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо. З учорашнього дня, коли я дізнався цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо", — написав Кошляк.

Про загиблу Вікторію розповіла також її тренерка.

"Це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива і життєрадісна", — сказала вона.

Крім того, президент Федерацією дзюдо України висловив невдоволення тим, що російські дзюдоїсти продовжують виступати на рівні з іншими учасниками змагань.

9-річна киянка Вікторія загинула 1 червня від ракетного обстрілу російських військових Фото: Михаqkj Кошляк/Facebook

Нагадаємо, 1 червня семикласниця розповіла, як врятувалася під час обстрілу Києва. Дівчинка розповіла, що після перших сирен повітряної тривоги батько наказав їй бігти в коридор, де можна врятуватися від ракет, оскільки дотримується правила "двох стін".

Цього ж дня 1 червня кияни розповіли, як дивом змогли врятуватися під час обстрілу ЗС РФ. За словами очевидців обстрілу, все сталося дуже швидко протягом 15 хвилин. Житель потерпілого від обстрілу будинку дивом вижив, встигнувши сховатися під своїм ліжком.