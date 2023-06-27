Ему навсегда 21 год: на фронте погиб украинский футболист Кирилл Молоков (фото)

Украинский спортсмен-военнослужащий был воспитанником МСК "Днепр". О его гибели сообщил директор клуба Юрий Гончаров.

Related video

На фронте погиб украинский футболист Кирилл Молоков, выступавший за мини-футбольный клуб "Карбон" из Черкасс. Об этом накануне, 26 июня, сообщило руководство команды на своей странице Facebook.

Кириллу Молокову был 21 год.

"Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним. Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю", такой пост опубликовали представители клуба.

Сообщается, что украинский защитник погиб при штурме позиций российских войск.

Молоков был воспитанником МСК "Днепр". О гибели бойца сообщил директор клуба Юрий Гончаров.

Кирилл Молоков

Напомним, что на войне с российскими оккупантами также погиб футболист Николай Жидков, который выступал в польском чемпионате за клуб "Венгжанка".

Николай родился в 2001 году. Осенью 2022 года он приостановил свою футбольную карьеру в соседней стране и встал в ряды ВСУ.

Также сообщалось, улицу, на которой расположено российское консульство в Израиле, переименовали в честь погибшего украинского футболиста. Таким образом городские власти Хайфы почтили память Сергея Баланчука. Он погиб под Бахмутом, а в период 1996-1999 гг. защищал цвета местного "Маккаби".