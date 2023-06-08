В Израиле улицу с консульством РФ назвали в честь украинского футболиста, погибшего на войне

Мэрия израильского города Хайфа решила почить память погибшего под Бахмутом Сергея Баланчука, который играл в хайфском "Маккаби" в 1996-1999 годах.

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В израильском городе Хайфа решили переименовать в честь погибшего на войне украинского футболиста Сергея Баланчука улицу, на которой расположено консульство Российской Федерации. Об этом 7 июня сообщил израильский портал Sport 5.

В публикации говорится, что таким образом в городе решили почить память футболиста, который играл за хайфский "Маккаби" в 1996-1999 годах.

Идею назвать одну из городских улиц именем украинского спортсмена выдвинул член совета Хайфы. После того как предложение было одобрено, в муниципалитете решили, что это будет улица, на которой расположено консульство России.

В июле прошлого года ФК "Динамо" сообщил о смерти Сергея Баланчука на войне. 47-летний футболист погиб под Бахмутом Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов российских оккупантов.

"Его человеческая суть проявилась и сейчас, когда он без раздумий отправился защищать Украину. Не каждый способен проявить себя так. Тем более, имея отличное образование за плечами, хорошую работу", — сказал о Сергее один из его первых тренеров Анатолий Крощенко.

Напомним, что в ноябре 2022 года представители муниципального совета немецкого Лейпцига проголосовали за то, чтобы переименовать улицу, на которой расположено российское консульство, в честь 96-летнего жителя Харькова Бориса Романченко, погибшего в результате российского обстрела города.

Еще мы писали о том, что в октябре прошлого года Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей в столице, названия которых связаны с государством-агрессором РФ или с советской эпохой.