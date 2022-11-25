В Германии улицу с консульством России переименовали в честь погибшего украинца

Теперь улица в немецком Лейпциге, где расположено диппредставительство РФ, называется Борис-Романченко-штрассе — в честь 96-летнего узника нескольких концлагерей, погибшего после российских обстрелов. Рассматривалось также и название Зеленский-штрассе.

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Представители муниципального совета немецкого Лейпцига проголосовали за то, чтобы переименовать улицу, на которой расположено российское консульство. Теперь она носит имя 96-летнего жителя Харькова Бориса Романченко, который погиб после российского обстрела города, передает "Радио Свобода".

Информация о гибели бывшего узника нацистских концлагерей появилась 21 марта. Известно, что в его квартиру попал снаряд, запущенный российскими войсками.

Борис Романченко пережил Холокост и был в четырех концлагерях нацистской Германии. Он также занимал должность вице-президента Международного комитета бывших узников Бухенвальд-Дора от Украины.

В начале текущего месяца инициативу переименовать улицу Турмгутштрассе поддержали 33 представителя городского совета, включая и градоначальника Лейпцига Буркхарда Юнга. 17 голосовали против, воздержались три человека.

В мае предлагалось назвать улицу Зеленскийштрассе, но горсовет отклонил такое предложение, объяснив свое решение тем, что городские улицы допускается называть в честь людей, умерших по меньшей мере пять лет тому назад.

Напомним, что в Киеве переименовывают улицы. Появился переулок Скрябина и Чернобаевская. В общей сложности планируют изменить названия более 40 улиц. По данным чиновников, новые названия выбирали жители столицы. Появятся также улицы Макса Левина, Кастуся Калиновского и Павла Ли.

Ранее Фокус сообщал, что улицу Волгоградскую переименовали в честь активиста Ратушного, который погиб на войне. Депутаты единогласно высказались за то, чтобы улица неподалеку Протасового Яра, за сохранность которого боролся активист, была названа в его честь.